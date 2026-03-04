СМИ назвали условие Венгрии для выдачи кредите Украине

Вето, наложенное Венгрией на выдачу кредита в 90 миллиардов евро Евросоюзом Украине, может быть снято, если Киев допустит европейских инспекторов для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на неназванный источник среди венгерских чиновников.

«Возобновить работу “Дружбы” для Венгрии абсолютно необходимо», — сказал собеседник издания, добавив, что это важно для премьера Венгрии Виктора Орбана, который находится «в самом разгаре предвыборной кампании».

21 февраля возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» от Украины потребовала Словакия. Премьер страны Роберт Фицо поставил тогда ультиматум украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что, если поставки по трубопроводу не возобновятся, то Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину, необходимые из-за российских ударов по украинским электростанциям.

В тот же день Венгрия наложила вето на выдачу Евросоюзом кредита Украине, также потребовав возобновления транзита российской нефти. Такое решение венгерского правительства вызвало возмущение властей других стран блока, а в Киеве на это ответили, что трубопровод был поврежден в результате боевых действий, однако в Будапеште эти заявлениям не поверили.

Транзит нефти по трубопроводу так и не возобновился, и с 23 февраля Словакия прекратила поставки электроэнергии в Украину, пообещав, что она ответит отказом и на будущие просьбы подобных поставок.