Словакия пригрозила прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину

2 минуты чтения 19:41

Словакия прекратит поставки электроэнергии в Украину, которой они нужны из-за российских ударов по электростанциям, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом словацкий премьер-министр Роберт Фицо написал на своей странице в соцсети X.

«Украинский президент отказывается понимать наш миролюбивый подход и, поскольку мы не поддерживаем войну, ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии. Сначала он остановил поставки газа в Словакию, причинив нам ущерб в размере €500 млн в год. Теперь он остановил поставки нефти, причинив нам дальнейшие убытки и создав логистические трудности», — написал политик.

Фицо уточнил, что в случае невыполнения его требования, аварийные поставки электроэнергии из Словакии в Украину прекратятся 23 февраля. По его словам, Словакия «не может воспринимать словацко-украинские отношения как билет в один конец, выгодный только Украине».

Премьер Словакии также заявил, что решение правительства его страны не участвовать в предоставлении военного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро было «абсолютно правильным», учитывая «неприемлемое поведение президента Зеленского» по отношению к стране. 

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал

Ранее выделить Украине в 2026-2027 годах новый многомиллиардный кредит из общего бюджета блока решил Евросоюз. При этом Венгрия, Чехия и Словакия выступили против и отказались участвовать в его финансировании.

Как сообщила венгерская группа MOL, поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились с 27 января. В свою очередь, словацкое министерство экономики утверждало, что трубопровод поврежден на участке, расположенном на территории Украины.

