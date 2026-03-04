У взявшего интервью у Путина журналиста украли грузовик снюса

У американского правоконсервативного журналиста Такера Карлсона украли грузовик снюса, сообщило издание TMZ.

По информации журналистов, бренд ALP Pouches, принадлежащий Карлсону, подготовил партию из 378 тысяч коробок лимитированной серии снюса ALP Drifters. Однако сделать это производителю не удалось, так как менее чем через сутки после анонса нового продукта грузовик с товаром был угнан из логистического центра в Южной Калифорнии.

По некоторым данным, которые приводит TMZ, стоимость партии исчисляется миллионами долларов. В пресс-службе компании сообщили журналистам, что груз увез человек, который предъявил охране пропуск, похожий на настоящий.

Камеры зафиксировали, как грузовик выезжал из центра. Удалось отследить, что он поехал в сторону Кентукки, после чего связь с грузом была потеряна, утверждают журналисты.

Полиция сообщила, что приняла заявление 23 февраля и уже начала поиски украденного товара, а ALP Pouches предложила вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за достоверную информацию, которая приведет к поимке преступников.

Представитель компании заявил, что инцидент задержит поступление лимитированной серии снюса ALP Drifters на рынок, но добавил, что производитель уже работает над разрешением ситуации.

В феврале 2024 года американский телеведущий и бывший фронтмен канала Fox Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Владимиром Путиным. Оно длилось почти два часа и большей частью было посвящено войне в Украине.

Позже, в декабре 2024 года Карлсон взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова, который, в частности, заявил, что смерть Алексея Навального в феврале 2024 года связана с лечением политика в Германии после отравления в 2020 году.