Мир

США провели испытания и заявили об обладании «смертоносной силой»

2 минуты чтения 14:27

Армия США провела испытания способной нести ядерную боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Командования глобальных ударных сил ВВС страны.

В нем уточняется, что ракета, оснащенная двумя тестовыми боевыми блоками, стартовала 3 марта в 23:01 по тихоокеанскому времени (4 марта 10:01 по московскому времени) с базы Ванденберг в Калифорнии. После запуска тестовые блоки ракеты преодолели около тысячи миль (чуть более 1600 километров) и поразили условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Представители американских ВВС подчеркнули, что испытания были проведены после тщательной многомесячной подготовки и не являются реакцией на текущие мировые события.

В заявлении Командования говорится, что проведенный тестовый запуск позволил оценить характеристики отдельных компонентов ракетной системы и убедиться, что каждый из них работает в соответствии со штатными характеристиками.  

«Собранные нами данные гарантируют, что наши возможности нанесения ударов на большие расстояния — это не просто теоретическая концепция, а проверенная, надежная и смертоносная сила, готовая защитить страну в любой момент», — заявил командующий глобальными ударами ВВС США генерал Стивен Л. Дэвис.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III способна нести до трех ядерных зарядов мощностью по 300 килотонн в тротиловом эквиваленте и использует трехступенчатый двигатель на твердом топливе. Ракеты этого типа являются стационарными и базируются в подземных шахтах. Дальность полета Minuteman III может достигать 13 тысяч километров, а скорость 6,7 километра в секунду.

