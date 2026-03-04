Премьер Армении сыграл на ударных в соседней стране

Премьер-министр Армении сыграл на ударных во время рабочего визита в Грузию. Видео выступления опубликовал, в частности, присутствовавший на выступлении специалист по международным отношениям Иракли Деканосидзе.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером зажигает в Тбилиси! На Кавказе знают, как правильно вести дипломатию!» — отметил он.
Как рассказало грузинское издание Apriori, 3 марта, в первый день визита Пашиняна в Грузию, была неформальная программа, включавшая в себя поездку в Кахетию и званый ужин, организованный премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
В ресторане, где собрались представители правительств обеих стран, премьер Армении вышел на сцену, чтобы аккомпанировать грузинской певице Мариам Шенгелия. Она представляла свою страну на «Евровидении» в 2025 году с песней Freedom.
Во второй день, 4 марта, началась официальная часть визита. В частности, Пашинян с Кобахидзе провел встречу, в ходе которой обсудили двусторонние отношения, передало турецкое агентство Anadolu.
Это выступление на сцене — не первое для Пашиняна. В январе премьер-министр Армении участвовал в концерте своей музыкальной группы «Варчабэнд» в Ереване. Среди гостей были актеры, и блогеры, а также министры и однопартийцы Пашиняна. Также в конце 2025 года он выступил на новогоднем мероприятии правящей партии Армении «Гражданский договор».
Кроме того, Пашинян часто публикует в соцсетях кадры из своей жизни под различную музыку, например, под песни французского исполнителя Stromae, Луи Армстронга, Владимира Высоцкого, Земфиры и Юры Шатунова.