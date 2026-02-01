Премьер Армении выступил со своей музыкальной группой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил со своей музыкальной группой «Варчабэнд» в Ереване. Видео с концерта, который прошел вечером 30 января, политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава правительства Армении играл на ударных, находясь при этом за стеклом. Также в состав группы вошли две вокалистки, пианист, саксофонист и гитарист.

Мероприятие состоялось в ресторанном комплексе «Палладиум холл». Среди гостей были актеры, и блогеры, а также министры и однопартийцы Пашиняна, рассказало издание 24/7 News Armenia.

Интерес к концерту превысил ожидания, сообщило издание «АиФ» со ссылкой на организаторов. Утверждается, что количество желающих попасть на мероприятие оказалось выше запланированного, из-за чего регистрацию закрыли досрочно, а площадку пришлось заменить на более вместительную.

При этом газета Hraparak заявила, что для входа на концерт нужно было пройти серьезную проверку. В результате, по информации журналистов, гостями мероприятия в основном были «свои» — члены команды премьер-министра Армении и те, кто состоит в правящей партии «Гражданский договор». Большинству посетителей было за 40, а то и за 50 лет, добавило издание.

Пашинян анонсировал концерт в своих соцсетях 16 января. Чтобы на него попасть, нужно было пройти регистрацию. Свою группу премьер-министр Армении назвал «Варчабэнд». «Варчапет» в переводе с армянского означает премьер-министр.

Премьер-министр Армении не впервые публично играет на музыкальных инструментах, так, в конце 2025 года он выступил на новогоднем мероприятии партии «Гражданский договор». Кроме того, Пашинян часто публикует в соцсетях кадры из своей жизни под различную музыку, например, под песни французского исполнителя Stromae, Луи Армстронга, Владимира Высоцкого, Земфиры и Юры Шатунова.