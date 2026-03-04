Путин потребовал привлечь силовиков к обелению экономики

Министерство внутренних дел (МВД) должно принять участие в «обелении» российской экономики. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства сказал Владимир Путин, передают «Ведомости».

«Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом», — сказал он.

Помимо этого, по словам Путина, МВД в текущем году необходимо повысить качество работы по раскрытию преступлений, в первую очередь, «тяжких и особо тяжких посягательств против личности и преступлений против собственности граждан».

Вместе с тем министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время своей речи на расширенной коллегии ведомства заявил о нехватке личного состава, передает РБК. По итогам прошлого года общее количество свободных вакансий в полиции составило 212 тысяч. Из-за этого в некоторых районных отделах полиции в российских регионах полностью разукомплектован ряд подразделений, сказал глава МВД.

«Текучесть кадров огромная, с 2020 года ушло 350 тысяч [человек]. Личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь приняты на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч», — добавил Колокольцев.

О том, что российские регионы и правительство в 2026 году должны заняться «обелением» экономики страны, Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2025 года. По его словам, чиновникам нужно сделать так, чтобы несмотря на повышение НДС бизнес не ушел в тень и продолжил платить налоги в бюджет.

В феврале Колокольцев заявил, что кадровый дефицит в МВД усилился, и в прошедшем году число уволившихся сотрудников значительно превысило число поступивших на службу.