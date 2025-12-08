Путин заявил о необходимости «обеления» российской экономики

Российские регионы и правительство в 2026 году должны заняться «обелением» экономики страны — развитием прозрачной конкурентной деловой среды. Об этом Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и соответствующие доходы в бюджет поступали», — цитирует политика пресс-служба Кремля.

Путин пояснил, что в 2026 году нужно будет «навести порядок» на оптовых и розничных рынках и в цифровом пространстве, а также «кардинально сократить нелегальную занятость» и усилить контроль за обращением наличных денег.

«Подчеркну: здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — заявил Путин.

Государство и общество, по словам политика, должны получить от «обеления» эффект в виде роста поступлений в бюджеты «разных уровней».

Помимо прочего Путин выразил надежду, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) будет временным: «Когда коллеги — кстати, Центральный банк поддержал и Минфин активно — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение [НДС]. Временное, я надеюсь, но повышение».

В ноябре Владимир Путин подписал законопроект о поэтапном повышении НДС до 22% к 2026 году. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и предусматривает сохранение льготной ставки в 10% для социально значимых категорий товаров: продуктов питания, лекарств и медикаментов, а также товаров для детей, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Из перечня товаров, подпадающих под льготную ставку НДС, были исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь для них будет действовать единая ставка 22%. По расчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету 4,423 триллиона рублей дополнительных доходов в ближайшие три года.