В МВД заявили о нехватке силовиков

В системе МВД стремительно усиливается кадровый дефицит. За 2025 года число уволившихся сотрудников значительно превысило число поступивших на службу. О сложной ситуации рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, силовики работают «за гранью возможностей».

Выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Колокольцев сообщил, что в прошлом году из органов внутренних дел уволились 80 тысяч человек — это на 7% больше, чем в 2024-м. Кроме того, это почти на 40% больше числа новых сотрудников, принятых на службу.

Общее число вакансий в системе МВД достигло 212 тысяч. Наибольший некомплект фиксируется в подразделениях, напрямую работающих с людьми. В патрульно-постовой службе нехватка кадров составляет около 40%, в уголовном розыске — 30%, в следственных подразделениях — 27%, среди участковых уполномоченных — более четверти. В 41 регионе дефицит превышает 25% личного состава, а в 19 районных подразделениях отсутствует более половины сотрудников.

Министр связал кадровый кризис с низким уровнем зарплат и проблемами с обеспечением жильем. По его словам, очередь на получение жилья для сотрудников растянулась на десятилетия. На фоне нехватки персонала нагрузка на действующих сотрудников продолжает расти, что также влияет на их решение покинуть службу.

В отдельных регионах пытаются привлечь новых сотрудников дополнительными выплатами. Так, в Республике Татарстан выпускникам юридических факультетов пообещали выплату в миллион рублей при поступлении на службу следователями в полицию.Ранее в четверг Владимир Путин также заявил, что в России не хватает судей. Кадровый дефицит, по его словам, составляет около 15%, при этом современные технологии здесь помочь не могут — судебные решения должны приниматься только человеком.