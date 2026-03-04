EN
США начали военную операцию в еще одной стране

07:17

Вооруженные силы США при поддержке местных властей начали операцию в Эквадоре. Сообщение об этом было опубликовано в официальном аккаунте Южного командования Пентагона в соцсети X.

В нем уточняется, что целью военных стали действующие на территории этой южноамериканской страны наркокартели. «Эта операция является ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом. Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», — заявили в американском военном ведомстве.

США начали военные действия в Эквадоре на фоне продолжающихся совместных американо-израильских ударов по Ирану, которые начались 28 февраля. Жертвами авианалетов и ракетных атак стали многие высокопоставленные иранские военные и чиновники, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, секретаря Совета обороны Ирана адмирала Али Шамхани, главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и министра обороны Азиза Насирзаде.

В ответ Иран атаковал Израиль, американские военные базы и нефтяные объекты в союзных США странах Персидского залива, а также грузовые суда и танкеры, пытавшиеся пройти по Ормузскому проливу.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

2 марта издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп стал первым в истории страны главой Белого дома, за год правления которого Соединенные Штаты нанесли удары по семи разным странам мира. В публикации говорится, что только за 2025 год Трамп отдал приказов о нанесении ударов больше, чем его предшественник на президентском посту Джо Байден за весь срок своих полномочий. При этом три страны — Нигерия, Иран и Венесуэла — до прихода Трампа к власти никогда не подвергались атакам со стороны США.

При этом сам нынешний глава Белого дома во время предвыборной кампании называл себя приверженцем мира и обещал не начинать новых войн. В 2025 году он не раз заявлял, что «прекратил девять войн», включая несуществующий конфликт между Азербайджаном и Албанией, а также столкновения между Таиландом и Камбоджей, которые продолжились и после вмешательства американского президента.

В связи с этим Трамп многократно жаловался на то, что не получил Нобелевской премии мира, которую он, по его собственному мнению, заслуживает, «как никто другой».

