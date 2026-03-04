Кремль рассказал о «краеугольном камне» мировой безопасности

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание остается «краеугольным камнем» глобальной безопасности. Об этом, как передает РИА «Новости» Песков сказал во время общения с журналистами.

«Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Это очень важно. Но в то же время мы не должны забывать про режим нераспространения», — отметил он.

Комментируя заявление правительства Германии о начале сотрудничества с Францией в сфере ядерного оружия, он отметил, что такие шаги лишь подтверждают позицию России.

«Это лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно, только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции, то есть европейских ядерных держав. Без этого вести какие-либо переговоры в нынешних условиях абсолютно невозможно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля также рассказал, что сегодня, 4 марта, Владимир Путин примет в Кремле главу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и обсудит с ним, в том числе, проблемы с функционированием нефтепровода «Дружба».

«Сегодня также будет международный контакт. Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом», — сказал он журналистам.

На вопрос о том, обращались ли европейские страны к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива, пресс-секретарь ответил отрицательно.

«Нет, таких обращений не было, Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба». Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто», — заявил Песков.

Поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились с 27 января. Причиной стала авария, которую украинские власти связали с атакой российских беспилотников.

21 февраля словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна прекратит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». В тот же день Венгрия наложила вето на выдачу Евросоюзом кредита Украине, также потребовав возобновления поставок российской нефти через трубопровод.