СМИ: дети Кадырова застряли в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии, вероятно, застряли дети главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет «Можем объяснить». Издание обратило внимание, что его самолет срочно вылетел в город Медина, откуда сейчас эвакуируют туристов.

Отмечается, что самолет Рамзана Кадырова Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 приземлился в Медине 4 марта в 8:42 UTC (11:42 мск). При этом место вылета воздушного судна остается неизвестным, так как часть полета у него были отключены транспондеры. По данным системы Flightradar, за последний месяц самолет Кадырова не совершал никаких полетов.

Сейчас, как передает «Можем объяснить», из аэропорта Медины эвакуируют граждан других стран, застрявших в Саудовской Аравии из-за войны на Ближнем Востоке. По информации издания, самолетом Airbus ACJ319 пользуются как минимум трое членов семьи Кадырова — сам глава республики, а также его сыновья Адам и Эли.

Так, по данным СМИ, Адам 31 декабря 2023 года вылетал этим бортом в ОАЭ и вернулся через два дня. Эли, как отмечается, использовал тот же самолет для вылета из России после мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года. Сообщается, что оба регулярно посещают Саудовскую Аравию ради отдыха или участия в религиозных и спортивных мероприятиях.

При этом сам Рамзан Кадыров, по данным «Можем объяснить», находится в Чечне. Отмечается, что 27 февраля он появился на публике во время пятничной молитвы в мечети имени Хамзата.

Ранее СМИ сообщали, что самолет Кадырова вылетал в Москву на фоне сообщений об аварии с участием Адама Кадырова в Грозном. Отмечалось, что его могли экстренно доставить в московскую клинику спецбортом МЧС.

Позднее «Новая газета Европа» со ссылкой на анонимный источник сообщила, что после аварии Адам Кадыров лишился селезенки, получил травму челюсти и повреждение зрительного нерва. Официального подтверждения этой информации не приводилось.

Власти Чеченской Республики, пытаясь опровергнуть сообщения о ДТП, показали участие Адама на одном из совещаний в Грозном. Однако, как выяснил «Можем объяснить», опубликованные кадры оказались «консервами».