АСМР-салоны набирают популярность в США

2 минуты чтения 10:16 | Обновлено: 10:18

В Соединенных штатах набирают популярность необычные спа-салоны, где помимо привычного массажа клиентов гладят перьями и вызывают «мурашки» по коже ради достижения эффекта АСМР. Об этом пишет South China Morning Post.

АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — это приятное покалывание и «мурашки» по коже, которые возникают в ответ на мягкие звуковые, визуальные или тактильные стимулы. Это ощущение иногда называют «оргазмом головы», потому что любителям АСМР оно помогает расслабиться, почувствовать эйфорию, побороть бессонницу и даже облегчить хроническую боль.

Если раньше АСМР был популярным исключительно в интернете, где видео собирали миллионы просмотров, теперь формат выходит в офлайн.

«В реальном мире людям не хватало возможности намеренно вызвать АСМР с помощью эксперта. Теперь вы можете прийти и получить эти ощущения, как если бы вы пришли и попросили сделать вам массаж», — сказал физиолог, автор книги «Brain Tingles» Крэйг Ричард.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Основательница одного из подобных в США салонов Кайла Фараджи рассказала, что концепцией KAS Wellness является спа-салон с фирменной услугой под названием «сенсорное путешествие». Речь идет об АСМР-процедуре продолжительностью от одного до ста минут. Также клиенты могут выбрать «сеанс в четыре руки», где два специалиста работают одновременно.

Как и при массаже, гости раздеваются «до уровня своего комфорта» и ложатся на кушетку, накрытую свежими белыми простынями. Практикующие специалисты стимулируют голову, лицо, грудь, руки, кисти и спину с помощью «инструментов для покалывания» или так называемых «триггеров» — перьев, собственных ногтей и нашептываний.

Само пространство KAS Wellness представляет собой смесь различных текстур: теплый свет мерцающих свечей, отражающийся на прохладном полированном бетоне, а также бархатные занавески, которые колышутся рядом с плюшевыми и меховыми ковриками. В лобби, оформленном в кремовых и белых оттенках, стоит блюдо с кондитерскими изделиями, где посетителям предлагают жевательные конфеты с маракуйей и успокаивающей ашвагандой. 

