Спрос на микрозаймы резко вырос в России

Спрос на микрозаймы в России резко вырос в начале 2026 года. В январе количество обращений увеличилось на 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по итогам января–февраля — на 19% год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные финансовых платформ и участников рынка.

Аналитики отмечают, что январь традиционно считался «низким сезоном» для микрофинансовых организаций, однако в последние годы ситуация изменилась. После новогодних праздников у многих семей образуется «дыра» в бюджете, и микрозаймы становятся способом закрыть кассовый разрыв. Его часто тратят на оплату коммунальных услуг и повседневных покупок. В феврале рынок показал охлаждение, число заявок сократилось на 21% по сравнению с январем.

Эксперты связывают рост спроса не только с сезонностью, но и с ужесточением банковского кредитования. По словам вице-президента «Мера капитал групп» Валерия Петрова, доля отказов по необеспеченным кредитам в крупных банках в начале 2026 года достигает 75–80%. В этих условиях микрофинансовые организации остаются «единственным источником ликвидности» для части заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

При этом годовые ставки по микрозаймам могут доходить до 292%. Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов предупреждает, что при регулярном использовании такие займы превращаются в «дорогой способ поддерживать привычный образ жизни» и увеличивают риск долговой спирали.

Часть экспертов считает рост микрозаймов отражением структурного дефицита доходов. По словам директора департамента финансов ДВФУ Дениса Ветлугина, наблюдаемая населением инфляция опережает рост реальных доходов, а микрозаймы становятся инструментом покрытия нехватки средств. Другие указывают, что сегмент МФО остается небольшим по сравнению с банковским кредитованием. В 2025 году банки выдали физлицам около 38 триллионов рублей, тогда как объем микрозаймов за полгода составил около 200 миллиардов рублей.

Параллельно меняется и портрет заемщика, отмечают опрошенные изданием эксперты. По данным основателя платформы Webbankir Андрея Пономарева, средний клиент МФО теперь — это человек около 35 лет с постоянным доходом 50–100 тысяч рублей. А доля безработных и пенсионеров среди заемщиков не превышает 2–3%. Чаще всего микрозаймы оформляют неженатые мужчины до 34 лет.

С 2026 года правила получения микрозаймов ужесточили. Теперь будет учитываться только официальный доход, а долговая нагрузка не должна превышать 50% заработка. С апреля максимальная переплата по займам сроком до года снизится до 100%, а с 2027 года планируется ограничение «один дорогой заем в руки».Ранее в феврале стало известно, что коллекторы выкупили у микрофинансовых организаций рекордный за последние годы объем просроченных долгов на сумму 113,4 миллиарда рублей.