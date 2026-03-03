EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Спрос на микрозаймы резко вырос в России

2 минуты чтения 13:07

Спрос на микрозаймы в России резко вырос в начале 2026 года. В январе количество обращений увеличилось на 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по итогам января–февраля — на 19% год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные финансовых платформ и участников рынка.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Аналитики отмечают, что январь традиционно считался «низким сезоном» для микрофинансовых организаций, однако в последние годы ситуация изменилась. После новогодних праздников у многих семей образуется «дыра» в бюджете, и микрозаймы становятся способом закрыть кассовый разрыв. Его часто тратят на оплату коммунальных услуг и повседневных покупок. В феврале рынок показал охлаждение, число заявок сократилось на 21% по сравнению с январем.

Эксперты связывают рост спроса не только с сезонностью, но и с ужесточением банковского кредитования. По словам вице-президента «Мера капитал групп» Валерия Петрова, доля отказов по необеспеченным кредитам в крупных банках в начале 2026 года достигает 75–80%. В этих условиях микрофинансовые организации остаются «единственным источником ликвидности» для части заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

При этом годовые ставки по микрозаймам могут доходить до 292%. Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов предупреждает, что при регулярном использовании такие займы превращаются в «дорогой способ поддерживать привычный образ жизни» и увеличивают риск долговой спирали.

Часть экспертов считает рост микрозаймов отражением структурного дефицита доходов. По словам директора департамента финансов ДВФУ Дениса Ветлугина, наблюдаемая населением инфляция опережает рост реальных доходов, а микрозаймы становятся инструментом покрытия нехватки средств. Другие указывают, что сегмент МФО остается небольшим по сравнению с банковским кредитованием. В 2025 году банки выдали физлицам около 38 триллионов рублей, тогда как объем микрозаймов за полгода составил около 200 миллиардов рублей.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Параллельно меняется и портрет заемщика, отмечают опрошенные изданием эксперты. По данным основателя платформы Webbankir Андрея Пономарева, средний клиент МФО теперь — это человек около 35 лет с постоянным доходом 50–100 тысяч рублей. А доля безработных и пенсионеров среди заемщиков не превышает 2–3%. Чаще всего микрозаймы оформляют неженатые мужчины до 34 лет.

С 2026 года правила получения микрозаймов ужесточили. Теперь будет учитываться только официальный доход, а долговая нагрузка не должна превышать 50% заработка. С апреля максимальная переплата по займам сроком до года снизится до 100%, а с 2027 года планируется ограничение «один дорогой заем в руки».Ранее в феврале стало известно, что коллекторы выкупили у микрофинансовых организаций рекордный за последние годы объем просроченных долгов на сумму 113,4 миллиарда рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок