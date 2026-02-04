Коллекторы выкупили рекордный объем долгов россиян

Коллекторы выкупили рекордный за последние три года объем просроченных долгов у микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о сумме в 113,4 миллиарда рублей — это на 27,4% больше, чем годом ранее, и на 58,4% превышает показатель 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect.
Всего на продажу было выставлено долгов на 128,7 миллиарда рублей, при этом доля закрытых сделок составила 88,1%. По словам гендиректора ID Collect Александра Васильева, в 2025 году спрос со стороны коллекторов на долги МФО оказался беспрецедентно высоким. Во многом это связано с ростом госпошлин за обращение в суд с середины прошлого года — из-за этого взыскание долгов через суд стало дороже, и покупатели стали чаще выбирать досудебные портфели. Сейчас почти весь объем долгов, который МФО выставляют на продажу, относится именно к этому сегменту и отличается более высоким качеством.
Рост продаж проблемных долгов эксперты связывают и с подготовкой микрофинансовых компаний к изменениям в регулировании. С 2026 года для МФО вводятся новые требования, включая обязательное использование биометрии при оформлении онлайн-займов и ограничения на количество кредитов на одного заемщика. В этих условиях компании стремятся заранее улучшить качество портфелей и сократить объем просроченной задолженности.
Ситуация с долгами россиян остается тревожной не только в сегменте микрозаймов, но и по банковским кредитам в целом. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ, объем просроченной задолженности граждан по необеспеченным кредитам к началу 2026 года достиг рекордных 1,6 триллиона рублей, увеличившись почти на треть за год. При этом доля проблемных потребительских ссуд выросла до 4,6%, что более чем в четыре раза превышает уровень просрочки по ипотеке.
Опрошенные изданием эксперты связывают рост «плохих» долгов с так называемым «вызревание» кредитов, выданных в период активного роста розничного кредитования, а также с ухудшением финансового положения заемщиков. Уже сейчас это отражается на кредитной политике банков — получить потребительский кредит удается лишь одному заемщику из пяти.
По оценкам аналитиков, в ближайшее время кредитные организации будут сохранять осторожный подход к кредитований, а уровень одобрений останется низким. А улучшение ситуации с просроченной задолженностью возможно не ранее второй половины 2026 года и будет зависеть от динамики реальных доходов населения и общего состояния экономики, считают эксперты.