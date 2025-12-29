В России ужесточили правила выдачи микрозаймов

Владимир Путин подписал закон, который ужесточит правила выдачи микрокредитов в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года будет снижена с текущих 130% до 100%.

Также будет ограничено максимальное число микрозаймов. В переходный период, который начнется в октябре 2026 года, будет действовать лимит в два займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. С апреля 2027 года начнет действовать ограничение в один займ с полной стоимостью более 100% годовых.

С апреля 2026 года будет введен «период охлаждения»: микрофинансовым организациям запретят выдавать новые займы клиентам, которые погасили предыдущий кредит с полной стоимостью выше 100% годовых менее чем через четыре дня.

В то же время закон расширяет возможности микрофинансовых организаций при работе с бизнесом. Максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с пяти до 15 миллионов рублей.

Госдума приняла этот документ 16 декабря. Как пояснял глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вводимые меры нацелены на борьбу с «цепочками займов», когда заемщики получают новый микрозайм при наличии еще одного непогашенного или погашенного недавно. По его словам, такие перекредитования составляют около 33% от общего объема выдачи микрофинансовых организаций и свидетельствуют о неплатежеспособности клиентов.