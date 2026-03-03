EN
Криминал

Мужчину с умственными нарушениями заподозрили в убийстве своей семьи

2 минуты чтения 13:58

В Казахстане 42-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве своей семьи. Об этом местному «31 каналу» рассказала родственница погибших и подозреваемого Галина Набиева.

В полиции изданию NUR.KZ подтвердили задержание подозреваемого. Там отметили, что убийство произошло в поселке Жибек Жолы недалеко от Астаны. Число жертв в ведомстве не сообщили.

42-летний мужчина убил своих родителей, дядю, у которого была инвалидность, а также 18-летнюю племянницу, приехавшую погостить к бабушке с дедушкой, сообщила журналистам Галина.

«Он состоял на психиатрическом учете. У нас есть брат, который живет в Новороссийске. Сестра звонила ему и жаловалась на сына [подозреваемого]. Почему она не сказала мне? Я бы сразу поместила его в соответствующее учреждение. Он два года находился в психиатрической больнице. Еще в третьем классе у него обнаружили умственные нарушения. Его нельзя было оставлять без присмотра, он нуждался в помощи. Врачи тоже не выполнили свою работу должным образом», — сказала собеседница журналистов.

Соседи отметили, что из дома, где произошло убийство, обычно не доносилось шума, но подозреваемый иногда кричал без причины. Они описали мужчину как замкнутого и добавили, что он почти не выходил за пределы своего двора.

«Мы давно их знаем. Виделись, здоровались, когда встречались в магазине. Честно говоря, мы в шоке! Конечно, есть страх — трудно поверить, что рядом с нами жил такой преступник. В целом он был человеком, который держался всегда сам по себе», — рассказала телеканалу КТК соседка погибших Анаргуль.

В полиции отметили, что сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Также в ведомстве добавили, что в интернете распространяются недостоверные факты о преступлении, и призвали граждан верить только официальным источникам.

Как писал NUR.KZ, в сети, в частности, говорили, что тела убитых якобы были расчленены и разбросаны по участку рядом с домом. Подтверждений этой информации нет.

