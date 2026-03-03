EN
Криминал

Мужчина принял мать за «ящерицу-монстра» и убил ее

2 минуты чтения 10:14

В Гонконге 28-летний местный житель Вонг Чун-кит признал вину в непредумышленном убийстве собственной матери, сославшись на свою ограниченную вменяемость, пишет издание South China Morning Post.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что Вонг был безработным и лечился у психиатра от симптомов шизофрении включая слуховые галлюцинации, параноидальные бредовые идеи и раздражительность.

24 ноября 2022 года мать Вонга, 50-летняя Сэнди Ло Чой-киу вызвала санитаров психиатрической медицинской службы к себе домой, сообщив, что ее сын начал говорить бессвязно и напал на нее. Однако Вонг покинул квартиру до прибытия медиков и не появлялся там, пока они не уехали.

Тогда же он позвонил своим друзьям и пожаловался на мать, заявив, что она «устроила большой скандал», вызвав санитаров, и помешала ему пойти на свидание с женщиной. 

Спустя несколько дней родственники Ло потеряли с ней связь и пришли к ней домой, чтобы узнать, что случилось, но открывший дверь Вонг сказал, что его матери нет дома и он не знает, где она.

Еще через несколько дней сотрудники психиатрической службы во время планового визита домой к Вонгу, услышали из квартиры громкие звуки и вызвали полицию. Прибывшие полицейские обнаружили под кроватью тело женщины.

Судмедэксперт по результатам обследования не смог назвать точную причину смерти, но предположил, что Ло была задушена. Сам же Вонг рассказал полицейским, что убил мать, так как голоса в голове убедили его, что это «ящерица-монстр», которая лишь притворяется членом его семьи.

Кроме того, он утверждал, что его комната использовалась для хранения трупов, а сам он ежедневно убивал людей и рубил их тесаком.

При этом в телефоне обвиняемого силовики обнаружили поисковые запросы о способах расследования убийств полицейскими, которые были отправлены уже после предполагаемого времени убийства Ло.

Как отмечает издание, убийство в Гонконге карается лишением свободы вплоть до пожизненного, однако обвиняемые, признанные невменяемыми или ограниченно вменяемыми, могут получить более мягкое наказание.

