Банк России оспорил заморозку активов в европейском суде

Банк России подал в Общий Суд Европейского союза в Люксембурге заявление об оспаривании регламента ЕС о бессрочной заморозке российских активов. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Речь идет о регламенте Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года. Документ закрепил заморозку российских активов на сумму 210 миллиардов евро на неопределенный срок. Ранее решение о продлении ограничений пересматривалось каждые шесть месяцев.

Документ также лишил регулятора возможности добиваться судебной защиты активов в странах ЕС, в том числе путем исполнения любых судебных или арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом.

«В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права», — говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, ЦБ обратил внимание на «существенные процедурные нарушения» при принятии документа. По данным регулятора, он был одобрен не единогласно, а большинством голосов, что, как считают в Банке России, противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

«Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Банка России или его активов», — заявили в ЦБ.

12 декабря 2025 года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,17 триллиона рублей. «Иск связан с причинением вреда Банку России незаконными действиями Euroclear», — заявили представители российского регулятора.

По их словам, ущерб обусловлен невозможностью распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами. Сумма иска включала объем заблокированных активов и ценных бумаг, а также заявленную упущенную выгоду.