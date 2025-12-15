СМИ назвали сумму иска ЦБ России по замороженным российским активам

Сумма иска, который российский Центробанк подал против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных в Европе после начала войны в Украине активов России, превысила 18 триллионов рублей. Об этом, как передает РБК, сообщили два источника, знакомые с содержанием документа.

По их словам, точная сумма претензий, указанная в иске, составляет 18 172 971 903 836 рублей. О намерении судиться с Euroclear из-за замороженных российских активов ЦБ России сообщал 12 декабря. «Иск связан с причинением вреда Банку России незаконными действиями Euroclear», — заявили тогда представители российского регулятора.

По их словам, «действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами». В ЦБ также пояснили, что сумма претензий, указанных в иске, складывается из суммы заблокированных средств Банка России, а также стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Заявление российского Центробанка о намерении судиться с Euroclear последовало за решением властей Евросоюза, которые одобрили замораживание активов ЦБ в европейской юрисдикции на неопределенный срок.

До этого момента власти ЕС должны были каждые полгода принимать новое решение о продлении заморозки российских активов. Теперь, когда заморозка будет действовать бессрочно и не требовать регулярных продлений, разногласия внутри ЕС не грозят тем, что активы придется вернуть России. Ранее сообщалось, что власти Венгрии или Словакии, которые наиболее близки к Кремлю из европейских стран, могут выступить против очередного