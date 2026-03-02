Застрявших за границей россиян атаковали мошенники

Российские туристы, застрявшие в Таиланде и ОАЭ из-за военных действий на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства, сообщают об активизации мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками авиакомпаний и служб трансфера и предлагают «помощь» с возвращением домой. Об этом пишет ТАСС и Baza со ссылкой на свидетельства туристов.

В частности, россиянам, ожидающим вылета из Бангкока в Москву через Дубай, звонят якобы сотрудники службы поддержки авиакомпании Emirates. Они предлагают варианты решения проблемы и пытаются выяснить реквизиты банковских карт пассажиров.

«Звонки идут только от мошенников, которые хотят знать данные наших карт. Позже выяснили, что номера зарегистрированы в Кении. От самой Emirates ни звонков, ни писем нет», — рассказала агентству ТАСС одна из туристок. По ее словам, рейс 28 февраля отменили уже после прибытия в аэропорт. Пассажирам вернули багаж, а размещение в гостинице им пришлось оплатить самостоятельно.

О похожих схемах сообщают и находящиеся в ОАЭ россияне. По информации близкого к силовикам телеграм-канала Baza, мошенники предлагают застрявшим туристам трансфер в соседние страны, откуда якобы можно вылететь в Россию. Чаще всего в этих схемах фигурирует Оман.

Стоимость такой поездки начинается от 260 долларов за место в машине. При этом точную сумму «организаторы» не называют и требуют предоплату в размере до 70% от минимальной стоимости. Оплату предлагают перевести в любой валюте или криптовалюте. Также клиентам предлагают «премиальные» варианты с перелетом на частном самолете за сумму от 20 тысяч евро.

Отмены и задержки рейсов начались 28 февраля, после того, как США и Израиль атаковали Иран и убили верховного лидера республики Али Хаменеи. Иран, в свою очередь, начал ответную военную операцию в странах Персидского залива. Под обстрелы попали, в частности, Объединенные Арабские Эмираты. В ряде стран региона временно закрыли воздушное пространство, что привело к перебоям в работе крупных транзитных хабов, через которые многие российские туристы возвращаются домой. В понедельник 2 марта аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на некоторые рейсы, в том числе в Москву.