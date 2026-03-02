EN
Мир

Родители стали использовать приложения для знакомств в поисках невест

2 минуты чтения 23:08

Приложения для знакомств, где обеспокоенные родители могут выбрать «невестку или зятя» для своих одиноких детей, набирают популярность в Китае, сообщает SCMP.

Таким образом, поиск подходящей пары превращается в полноценные прямые переговоры между родителями. Они оценивают статус будущих партнеров, спрашивают об уровне их дохода и проходят специальные тренинги о том, как заставить «ребенка заговорить о браке».

Подобные приложения созданы по образу и подобию наиболее популярных приложений для знакомств. В них можно получать «мэтчи» — совпадения, если оба пользователя проявили интерес к анкетам друг друга. Можно даже продвигать свою анкету, чтобы ее увидело как можно большее число пользователей.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

На этом, как отмечает издание, создатели приложения делают особый акцент. Хотя приложения для поиска невесты или зятя в Китае бесплатны, но они носят подобный статус лишь условно. Так, если родители найдут желаемого потенциального родственника и захотят обменяться с ним контактными данными, то должны сначала приобрести подписку, стоимость которой начинается от 60 долларов.

Существует и несколько «уровней» подписок. Например, неограниченное членство, действительное до вступления в брак, стоит 190 долларов. А если родители, обеспокоенные одиночеством своего ребенка, хотят получить «суперэкспозицию» — премиальное продвижение их анкеты — то должны заплатить уже 290 долларов.

SCMP пишет, что создатели подобных приложений для знакомств успешно наживаются на страхах китайских родителей, которые подпитываются культурными традициями. Приложения также навязывают общение с «коучами»: после первоначальной регистрации родители перенаправляются в приватные групповые чаты, которыми управляют специальные тренеры. Они объясняют, как правильно найти своему ребенку пару и заставить его говорить о браке. 

