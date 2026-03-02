EN
Криминал

Квартирант зарезал хозяйку дома и спрятал тело в ящик с инструментами

2 минуты чтения 20:39

Суд в городе Вирджиния-Бич в США приговорил 41-летнего Хагена Робертса к пожизненному заключению и пяти годам по делу об убийстве Синтии Кэппс, совершенном в 2020 году. Об этом сообщила администрация города.

Приговор был вынесен 25 февраля. Ранее, в ноябре 2025 года присяжные по итогам трехдневного процесса признали Робертса виновным в убийстве первой степени и нанесении ножевых ранений во время совершения тяжкого преступления. По данным городских властей, суд назначил максимально возможное наказание.

Робертс до конца настаивал на своей невиновности, отметило издание The Virginian-Pilot.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Убийство произошло 8 октября 2020 года. Синтия пропала, пока ее муж, имя которого не называется, был в душе. Обнаружив пропажу супруги, мужчина обратился в службу 911. По информации властей, он обнаружил на кухонном полу «одну каплю крови», что и стало поводом вызвать полицию.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели дом и вышли на Робертса, который снимал комнату у супругов. Его дверь была заперта, и полицейские вскрыли ее. Робертс лежал на кровати и был мокрым, «как после душа». Также на его правой руке заметили порез, перевязанный черной банданой. В ходе дальнейшего осмотра были обнаружены пятна крови во дворе.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Тело Синтии нашли в ящике для инструментов. По данным следствия, у нее были травмы головы и лица. Также экспертиза насчитала более 90 ножевых ранений в область головы, лица и шеи.

Из черепа женщины извлекли металлический фрагмент, похожий на кончик ножа. В комнате Робертса обнаружили складной нож со сломанным кончиком и засохшей кровью. Эксперты установили совпадение с найденным фрагментом. Также были изъяты окровавленная одежда и следы крови по всему дому. ДНК-экспертиза показала наличие биоматериала как Кэппс, так и Робертса.

Судья окружного суда назвал доказательства вины подсудимого «неопровержимыми» и заявил, что даже самое жесткое из предусмотренных наказаний недостаточно, отмечает The Virginian-Pilot. Перед приговором Робертс выразил сожаление в связи со смертью Кэппс, но заявил, что не может признать вину в том, чего, по собственным словам, не совершал.

