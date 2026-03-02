EN
СМИ назвали главную ошибку Путина у власти

2 минуты чтения 23:49

Военная операция в Иране показывает, что авторитарные режимы, держащиеся на страхе, выглядят грозно лишь до первой настоящей проверки на прочность. Владимир Путин — не «мастер-стратег», а политик, чьи планы последовательно рассыпаются, пишет The Telegraph.

Власть, сконцентрированная в одних руках, подавляет честную обратную связь, наказывает за указание на ошибки и постоянно находится в поиске как внутренних, так и внешних врагов. Путин попал в замкнутый круг, из которого практически невозможно выбраться, считает геополитический аналитик и автор книги «Исцеление сломанных демократий» Марк Бролин.

В материале для The Telegraph он объясняет, что Путин совершил ошибку, когда предпочел репрессии обновлению, кумовство — конкуренции, цензуру — свободе слова. Если бы Россия пошла по пути модернизации, то у Кремля не появилось бы необходимости в «старейшем отвлекающем маневре — внешнем конфликте».

И сейчас, по мнению Бролина, Путин с тревогой наблюдает за происходящим в Иране. Вслед за падением режима Башара Асада в декабре 2024 года в Сирии и похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 глава Кремля вновь теряет геополитического союзника, которого не в силах защитить.

«Вряд ли Трамп всегда будет таким сговорчивым по отношению к Кремлю. Его рейтинг одобрения внутри страны составляет около 40%. Добавьте к этому упрек Верховного суда об экономических тарифах в прошлом месяце, и направление становится ясным: ограничения ужесточаются, а не ослабляются», — пишет Бролин.

The Telegraph приводит мнение, что Путина долгое время окружал миф компетентности, когда на самом деле, как и убитый США верховный лидера Ирана Али Хаменеи, он совершает ошибки и теряет геополитическое влияние на международной арене. 

