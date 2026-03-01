EN
Криминал

Полицейский несколько дней удерживал солдата армии России и заставил его заключить брак со своей матерью

2 минуты чтения 18:52

Полицейский из Башкортостана несколько дней безосновательно удерживал российского солдата в опорном пункте полиции, чтобы заставить его заключить фиктивный брак со своей матерью. Об этом рассказала региональная прокуратура.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Уже на следующий день после заключения брака мужчина отправился в зону боевых действий, чтобы принять участие в российском вторжении в Украину. После возвращения он обратился в прокуратуру.

Власти провели проверку и обратились в суд с просьбой признать брак недействительным, а запись о его заключении аннулировать. Судья согласился с аргументами прокуратуры. Также власти начали расследование по итогам произошедшего в марте 2025 года инцидента, возбудив уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Полицейский был уволен по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.

Ранее пресс-служба МВД заявила о задержании жителей Челябинской области, которые, по версии властей, заставляли склонных к постоянному употреблению алкоголя россиян заключать фиктивные браки с незнакомыми им женщинами, оформлять на них генеральные доверенности, а затем заключать контракт на участие в войне против Украины.

Задержанные общались с потенциальными жертвами, переселяли их в специально подготовленное жилье, а затем психологически давили на них и угрожали физической расправой, чтобы добиться желаемого.

Двоих мужчин-подозреваемых задержали после того, как они получили выплаты в размере двух миллионов рублей за одного из пропавших без вести военных, сообщает МВД. При обыске у одного из них нашли еще один миллион рублей, который, как считает следствие, мужчина получил при продаже недвижимости одного из потерпевших. Вместе с ними полицейские задержали также одну женщину.

