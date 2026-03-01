Полицейский несколько дней удерживал солдата армии России и заставил его заключить брак со своей матерью

Полицейский из Башкортостана несколько дней безосновательно удерживал российского солдата в опорном пункте полиции, чтобы заставить его заключить фиктивный брак со своей матерью. Об этом рассказала региональная прокуратура.

Уже на следующий день после заключения брака мужчина отправился в зону боевых действий, чтобы принять участие в российском вторжении в Украину. После возвращения он обратился в прокуратуру.

Власти провели проверку и обратились в суд с просьбой признать брак недействительным, а запись о его заключении аннулировать. Судья согласился с аргументами прокуратуры. Также власти начали расследование по итогам произошедшего в марте 2025 года инцидента, возбудив уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Полицейский был уволен по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.

Ранее пресс-служба МВД заявила о задержании жителей Челябинской области, которые, по версии властей, заставляли склонных к постоянному употреблению алкоголя россиян заключать фиктивные браки с незнакомыми им женщинами, оформлять на них генеральные доверенности, а затем заключать контракт на участие в войне против Украины.

Задержанные общались с потенциальными жертвами, переселяли их в специально подготовленное жилье, а затем психологически давили на них и угрожали физической расправой, чтобы добиться желаемого.

Двоих мужчин-подозреваемых задержали после того, как они получили выплаты в размере двух миллионов рублей за одного из пропавших без вести военных, сообщает МВД. При обыске у одного из них нашли еще один миллион рублей, который, как считает следствие, мужчина получил при продаже недвижимости одного из потерпевших. Вместе с ними полицейские задержали также одну женщину.