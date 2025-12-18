EN
Криминал

Мошенники угрозами и насилием заставляли страдающих алкоголизмом россиян жениться и уходить на войну

2 минуты чтения 17:43

В Челябинске полиция задержала местных жителей, подозреваемых в мошенничестве. Задержанные могли похищать деньги и недвижимость у участников войны с Украиной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главным в преступной группе, по версии МВД, был 49-летний житель Новочебоксарска, который весной этого года освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество. Сообщником мужчины, как утверждается, стал его 43-летний знакомый, судимый за вовлечение в занятие проституцией.

Предполагаемые мошенники втирались в доверие к мужчинам, «склонным к злоупотреблению спиртными напитками», переселяли их в подготовленное жилье, после чего «используя психологическое давление и угрожая физической расправой», заставляли заключить фиктивный брак с женщинами, «предположительно, ранее работавшими в интим-салоне».

После этого подозреваемые, по версии МВД, принуждали своих жертв подписать генеральные доверенности на фиктивных жен и заключить контракт с Министерством обороны России для участия в войне в Украине.

Подозреваемых задержали после получения выплат в два миллиона рублей за одного из пропавших без вести военных. При обыске у одного из фигурантов дела нашли еще один миллион рублей, который, как утверждается, был получен от продажи недвижимости другого потерпевшего. Среди задержанных оказалась одна женщина.

