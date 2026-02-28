EN
Комик Руслан Белый рассказал об опасности статуса известного человека в России

19:01 | Обновлено: 19:02

Комик Руслан Белый рассказал, что в современной России популярные люди сталкиваются с новыми сложностями из-за «пристального внимания» со стороны властей. Эти слова он произнес в эфире программы Drama Queens на телеканале «Дождь».

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Стендапер считает, что любого известного человека в определенный момент «попросят» сделать что-то, что посчитают нужным власти — многим придется выполнить такие требования, даже если они с ними не согласны. Также Белый прокомментировал запрет на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова.

Белый считает, что Сабуров «легко отделался» по сравнению с Артемием Останиным, которого в России приговорили к лишению свободы на пять лет и девять месяцев за шутку про Иисуса Христа и безногого человека в метро.

Также комик отметил, что около недели надеялся на то, что видео с Сабуровым, передающим мотоциклы российским военным «Легиона Вагнер Истра», окажется сгенерированным искусственым интеллектом. При этом неясно, почему Сабуров согласился сделать это, но отказался от других предложений российской власти публично поддержать вторжение в Украину, считает Белый.

Сам кейс Сабурова Белый считает удивительным, поскольку казахстанский комик не выступал и против действий России в Украине. Он рассказал, что продолжает общаться с представителями сферы юмора, которые остались в России — они также не обладают никакой информацией, почему власти страны приняли решение не пускать Сабурова.

О запрете на въезд в Россию для Сабурова стало известно 6 февраля, комик не сможет посещать Россию в течение 50 лет. Телеграм-каналы писали, что эта мера может быть связана с критикой войны в Украине. На первом после депортации концерте Сабуров пообещал «суперпатриотические» выступления и заявил, что до сих пор не понимает причин, произошедшего с ним.

