Мужчина попытался помириться с экс-любовницей и зарезал ее

Женатый уроженец Молдовы зарезал свою бывшую любовницу в Москве. Об этом рассказало издание «МК», а также телеграм-каналы «112» и SHOT без указания источника информации.

Как ранее сообщили в столичном управлении Следственного комитета, убийство произошло вечером 21 февраля в подъезде дома на Ореховом проезде на юге Москвы. Пострадавшую девушку с «множественными колото-резаными ранениями» доставили в одну из столичных больниц, где та вскоре скончалась.

Как установило следствие, раны жительнице Москвы нанес ее бывший партнер, который после нападения уехал из России в неназванную страну. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве и заочно предъявил мужчине обвинение. После этого суд заочно арестовал обвиняемого.

По версии «МК», погибшую девушку звали Анна, она родилась в непризнанном государстве Приднестровье, расположенном на территории Молдовы. На момент убийства ей был 21 год. Последние несколько лет девушка жила в Москве, где закончила техникум и поступила в таможенный университет. Параллельно с учебой она работала менеджером по продажам.

Около года назад, по данным журналистов, Анна познакомилась в интернете с уроженцем Молдовы, который жил и работал строителем в Ирландии. У пары начались отношения, девушка познакомила своего нового партнера с отцом, говорится в материале «МК».

Там отмечается, что незадолго до убийства Анна узнала, что мужчина давно женат и воспитывает семилетнюю дочь. Вся его семья, в том числе родители, живут в Ирландии, узнали журналисты. Девушка, узнав об этом, рассталась с партнером, хотя тот, как утверждается, «умолял его не бросать и обещал развестись».

Мужчина прибыл в Москву за три дня до убийства, чтобы помириться с Анной и возобновить отношения, рассказал «МК». При встрече партнер девушки сначала пытался «уладить размолвку», но, когда понял, что не получится, напал на нее.

Обвиняемый, по информации журналистов, уехал в Турцию. Анну, как утверждается, похоронят в 27 февраля в столице Молдовы Кишиневе.