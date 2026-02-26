Глава Сбера дал прогноз о курсе рубля

Глава Сбера Герман Греф заявил, что ожидает ослабления рубля и считает более вероятным курс в диапазоне 90–95 рублей за доллар. Об этом он сообщил во время беседы с аналитиками и журналистами, передает РБК.

«Я не вижу ни одной вероятности иметь такой крепкий рубль», — сказал Греф. Он уточнил, что его оценка отличается от официального прогноза банка. «Официальный прогноз Сбера по курсу рубля — 85–90, но мой личный курс — 90–95», — пояснил он.

Ранее Сбер в своем базовом сценарии прогнозировал возвращение курса к более «равновесным» значениям, то есть около 90 рублей за доллар, к концу 2026 года. Об этом в программе «Инвестиционный час» на Радио РБК говорил старший управляющий директор–руководитель Центра макроэкономических исследований банка Александр Исаков. По его словам, аналитики ожидают постепенного ослабления рубля по мере исчерпания «догоняющих» продаж валюты сверх строгого бюджетного правила и изменения динамики спроса.

В том же базовом прогнозе Сбер ожидает снижения ключевой ставки к концу 2026 года до 12%. Греф, в свою очередь, заявил, что ставка на уровне около 12% способна привести к смене тенденции падения на небольшой рост инвестиционной активности. «Поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики», — пояснил он.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 15,5% годовых. В феврале регулятор снизил ее на 50 базисных пунктов.Ранее в четверг СМИ написали о наметившемся развороте тренда на укрепление рубля. Причиной стали заявления заявления властей о возможном ужесточении бюджетного правила. Российская валюта отреагировала на них падением.