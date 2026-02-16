Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года

Курс рубля вернется к более равновесным значениям и к концу 2026 года составит около 90 рублей за доллар. В свою очередь, ключевая ставка снизится до 12%. Такие значения содержатся в базовом сценарии Сбера. Об этом в программе «Инвестиционный час» на Радио РБК рассказал старший управляющий директор-руководитель Центра макроэкономических исследований банка Александр Исаков.

Он отметил, что аналитики Сбера ждут постепенного изменения динамики курса валют. «Мы ждем возвращения курса к более равновесным значениям. Они будут соответствовать постепенному исчерпанию “догоняющих” продаж валюты сверх строгого бюджетного правила. К концу четвертого квартала мы ждем пару доллар/рубль чуть-чуть ниже 90 рублей», — заявил Исаков, добавив, что «переломный момент будет наступать постепенно».

По словам эксперта, индикаторами разворота на валютном рынке, по которым можно будет оценить оживление спроса со стороны населения, станут импорт и потребительские настроения.

В то же время, несмотря на постепенное снижение ставки, которое ЦБ проводит с лета 2025 года, в Сбере допускают ее повышение в 2026 году. »У нас волатильность очень высока, мы рассматриваем все сценарии. Такой сценарий нельзя исключать, нерационально исключать», — пояснил Исаков. При этом по его словам в базовом сценарии Сбера ключевая ставка к концу года составит 12%, а минимально возможный уровень ключевой ставки в течение года может быть «несколько ниже этого».

13 февраля Центробанк на очередном заседании понизил ключевую ставку. Снижение составило 50 базисных пунктов, а итоговое значение 15,5% годовых.