Аналитики объяснили падение рубля

Рубль начал слабеть после заявлений властей о возможном изменении бюджетного правила. Тем не менее аналитики пока расходятся во мнениях относительно того, означает ли это полный разворот тренда на укрепление рубля, пишет «Коммерсантъ».

По итогам торгов 25 февраля курс юаня на Московской бирже вырос до 11,29 рубля, прибавив почти 2,5% за день. Это стало самым заметным скачком китайской валюты за последние месяцы. Давление на рубль участники рынка связывают с заявлениями министра финансов Антона Силуанова о возможном ужесточении бюджетного правила.

По словам главы Минфина, правительство рассматривает снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле, или так называемой цены отсечения. От этого показателя зависит, какая часть нефтегазовых доходов идет на текущие расходы, а какая направляется в резервы. Такое решение, как отметил Силуанов, необходимо для сохранения средств Фонда национального благосостояния. Вопрос обсуждался на закрытом совещании Владимира Путина с участием правительства и Центробанка. А окончательные параметры могут быть определены уже в ближайшие недели, отмечает издание.

Поводом для дискуссии стало ухудшение бюджетных показателей. В январе доходы федерального бюджета снизились на 11,6% год к году и составили 2,36 триллиона рублей. Нефтегазовые поступления упали почти вдвое — до 393 миллиарда рублей. Бюджет был исполнен с дефицитом 1,72 триллиона рублей.

Если цена отсечения будет снижена, например, до 45–50 долларов за баррель, это означает более жесткую бюджетную политику. В таком случае государство будет направлять большую часть нефтегазовых доходов в резервы, а объем продажи валюты на рынке сократится. Меньшее предложение иностранной валюты создает дополнительное давление на рубль.

Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что текущее ослабление рубля может носить краткосрочный характер. По их оценке, реакция рынка во многом связана с неопределенностью вокруг параметров бюджетного правила. Кроме того, рубль сейчас поддерживает подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Компаниям необходимо продавать валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом. В связи с этим часть экспертов считает, что говорить о полном развороте тренда на укрепление рубля пока преждевременно.

В то же время более долгосрочные прогнозы выглядят менее оптимистично. так, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов допускает, что в случае ужесточения бюджетного правила рубль во второй половине 2026 года может ослабнуть до 80–86 рублей за доллар. По его оценке, снижение цены отсечения приведет к сокращению продаж валюты государством и усилит давление на курс.