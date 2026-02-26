Девушка орально изнасиловала мужчину и сняла процесс на видео

Жительница Санкт-Петербурга захотела заняться оральным сексом со знакомым. Однако мужчина взаимностью ей не ответил, только девушку это не остановило. Она избила знакомого, а затем воспользовалась его беспомощным положением, сообщает глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Пока Саша (имя придумано) испытывал боль, подсудимая разделась, взяла Сашу за голову, направила голову туда, куда ей было нужно и прижала. Дальше высказывала требования Саше подключить язык, заставляя делать языком то, что Шаман с Байкалом», — написала в телеграм-канале Лебедева.
Как отмечают в пресс-службе судов города, девушка сначала лишь пригрозила мужчине избиением. Однако он не воспринял слова жительница Петербурга всерьез и отказался заниматься с ней оральным сексом. Тогда девушка пять раз его ударила, в том числе в область паха.
При этом подсудимая записывала происходящее на камеру смартфона. По данным следствия, она собиралась использовать запись их секса для последующего шантажа. В результате девушку задержали. Ей предъявлены обвинения за насильственные действия сексуализированного характера (статья 132 УК) и вымогательство (статья 163 УК).
