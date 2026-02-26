EN
Криминал

Девушка орально изнасиловала мужчину и сняла процесс на видео

2 минуты чтения 19:37

Жительница Санкт-Петербурга захотела заняться оральным сексом со знакомым. Однако мужчина взаимностью ей не ответил, только девушку это не остановило. Она избила знакомого, а затем воспользовалась его беспомощным положением, сообщает глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Пока Саша (имя придумано) испытывал боль, подсудимая разделась, взяла Сашу за голову, направила голову туда, куда ей было нужно и прижала. Дальше высказывала требования Саше подключить язык, заставляя делать языком то, что Шаман с Байкалом», — написала в телеграм-канале Лебедева.

Как отмечают в пресс-службе судов города, девушка сначала лишь пригрозила мужчине избиением. Однако он не воспринял слова жительница Петербурга всерьез и отказался заниматься с ней оральным сексом. Тогда девушка пять раз его ударила, в том числе в область паха.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

При этом подсудимая записывала происходящее на камеру смартфона. По данным следствия, она собиралась использовать запись их секса для последующего шантажа. В результате девушку задержали. Ей предъявлены обвинения за насильственные действия сексуализированного характера (статья 132 УК) и вымогательство (статья 163 УК).

Ранее стало известно, что женатый уроженец Молдовы зарезал свою бывшую любовницу в Москве. Незадолго до убийства девушка узнала, что мужчина давно женат и воспитывает семилетнюю дочь. Вся его семья, в том числе родители, живут в Ирландии. Девушка, узнав об этом, рассталась с партнером, хотя тот, как утверждается, «умолял его не бросать и обещал развестись».

