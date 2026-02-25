Женщина потеряла ребенка из-за совета «попить чай»

Жительница Симферополя Виктория Татуревич рассказала «Осторожно, новости», что потеряла новорожденного ребенка из-за халатности медиков.

По словам 31-летней женщины, 20 ноября у нее отошли воды — тогда она была на 32-й неделе беременности (доношенные дети в среднем рождаются в период с 37-й по 42-ю неделю). Так как срок для родов еще не наступил, врачи решили пролонгировать беременность — как правило, это делают с помощью медикаментов.

На второй день после принятия этого решения Виктория пожаловалась, что не чувствует шевеление плода. Врач направил женщину на УЗИ, где пациентке сказали, что у нее маловодье. Татуревич продолжила жаловаться на неподвижный плод, озноб и головную боль, но сотрудники центра игнорировали ее жалобы.

Щенок помог найти маньяка Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека Криминал 13 минут чтения

В ночь на 22 января Виктория снова пожаловалась медикам на свое состояние, но, как говорится в публикации, акушерка дала ей тонометр и градусник и ушла. После этого, по словам Татуревич, у нее начались схватки. Несмотря на это осмотревший ее врач заявил, что она еще не рожает, и дал пациентке Но-Шпу.

После осмотра Виктория сама измерила сердцебиение плода и обнаружила гипоксию. Только после этого женщине удалось добиться проведения кардиотокографии, которая зафиксировала, что ребенок не двигается. Врач при этом назвал состояние Татуревич «хорошим», посоветовал ей выпить сладкого чая и ушел на пересменку, говорится в публикации.

Через несколько часов Викторию направили на экстренное кесарево сечение из-за критического показателя краткосрочной вариабельности артериального давления — то есть его колебаний за непродолжительный период.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

Татуревич, по собственным словам, ждала операцию порядка двух часов вместо получаса, как должна была. В это время у нее начались кровянистые выделения и отошли воды зеленого цвета. Тогда врачи проводили плановую операцию, несмотря на то, что у Виктории был экстренный случай.

Во время кесарева сечения врач, по словам Татуревич, сказала, что «малыш просто покакал». В итоге младенец умер на вторые сутки после родов, а мать получила тяжкий вред здоровью, говорится в публикации. Официальная причина смерти новорожденного — сепсис, но перинатальный центр не сообщил об этом в Роспотребнадзор, добавили журналисты.

После огласки случая Следственный комитет возбудил два уголовных дела о смерти ребенка и причинении тяжкого вреда здоровью женщине, сообщили «Осторожно, новости». В то же время в ведомстве 14 января сообщили о возбуждении только дела по статье о причинении смерти по неосторожности.