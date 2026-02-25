Школьница родила от изнасиловавшего ее пенсионера

В Казахстане суд вынес приговор 71-летнему пенсионеру, который изнасиловал 15-летнюю школьницу. В результате пострадавшая забеременела и в 2025 году родила от него ребенка, сообщает местный телеканал Otyrar.

Об изнасиловании стало известно в октябре 2025 года. TengriNews писал, что родные пострадавшей заметили изменения в теле школьницы, когда она уже находилась на седьмом месяце беременности. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, подозреваемого задержали. Им оказался 71-летний житель Туркестанской области.

«По заявлению жительницы Келесского района о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорилось в заявлении областного Департамента полиции.

24 февраля суд признал пенсионера виновным по двум статьям: «Изнасилование несовершеннолетней» и «Незаконное проникновение в жилое помещение». При этом сам насильник свою вину отрицал, сообщает Otyrar.

«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии в действиях обвиняемого состава преступления. Вы в суде не признали вину и настаивали, что не причастны к данному деянию. Однако ваши доводы были опровергнуты показаниями потерпевшей и результатами нескольких судебных экспертиз, проведенных по делу», — заявил судья Даурен Мадалиев.

Пенсионера-насильника приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Ему также пожизненно запретили работать в сфере педагогики и в любых учреждениях связанных с несовершеннолетними.

Ранее в Актюбинской области Казахстана 14-летняя школьница родила ребенка, предположительно, от неродного дедушки, схватки у подростка начались прямо во время уроков. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».