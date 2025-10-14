СМИ: у школьницы начались роды на уроке после секса со сводным дедушкой

Школьница из Уилского района Актюбинской области Казахстана родила ребенка от неродного дедушки, схватки у подростка начались во время уроков, сообщает местный телеграм-канал Orda.

Учителя и родные 14-летней девочки не знали о ее беременности — она проходила медосмотр почти за месяц до рождения ребенка, но врачи тогда не обнаружили признаков скорых родов и наличия беременности. Областное управление здравоохранения создало комиссию для расследования инцидента.

Orda пишет, что отцом ребенка, вероятно, является сводный дедушка девочки 1961 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело, мужчина задержан в рамках досудебного расследования. Остальные подробности в областном департаменте полиции огласить отказались.

Журналисты отмечают, что школьница растет в неполной семье. Ее родители разведены, подросток живет с матерью. За последние несколько месяцев она прошла три медосмотра — в марте, мае и 10 сентября, но ни на одном из них врачи не выявили признаков беременности.

Схватки у школьницы начались 13 октября, позже она родила мальчика, из больницы его забрали родственники подростка. Сама она все еще находится в медицинском учреждении, ей оказывают послеродовую и психологическую помощь.

Директор школы рассказала журналистам, что родившая от сводного дедушки девочка учится в девятом классе. Она якобы никогда не пропускала занятия, была тихой и активной. «Недавно выступала на концерте ко Дню учителя. Прыгала на уроке физкультуры. Вчера на уроке пожаловалась на боль в животе, заплакала. Когда отвезли в больницу, врачи сказали: 39 недель беременности», — цитирует директора Orda.

В материале не сообщается, по какой статье УК Казахстана возбуждено уголовное дело против мужа бабушки подростка. Его, как заявил заместитель начальника областной полиции Болат Кушкалиев, «взяли на контроль».