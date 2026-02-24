EN
Криминал

Подросток зарезал спящую мать и спрятал тело в погреб

2 минуты чтения

В Няндоме Архангельской области 17-летнего подростка, чье имя не называется, заподозрили в убийстве 51-летней матери, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии ведомства, 22 февраля этого года подросток «на почве личных неприязненных отношений» нанес своей спящей матери удары ножом. Тело женщины он спрятал в погреб, после чего скрылся с места преступления.

На момент написания новости Следственный комитет сообщил о задержании подростка. Он проходит подозреваемым по делу об убийстве и уже дал признательные показания, рассказали в ведомстве.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Следствие намерено обратиться в суд с требованием арестовать юношу. Помимо этого, силовая структура устанавливает все обстоятельства убийства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее, 13 февраля, Кумертауский межрайонный суд в Башкортостане арестовал на два месяца 25-летнего местного жителя, чье имя не называется, по обвинению в жестоком убийстве собственной матери. По версии обвинения, мужчина поссорился с матерью на кухне собственной квартиры. После этого он сходил в ванную за топором и напал на женщину, повалив ее на пол. Затем, как говорится в сообщении, мужчина нанес «множество ударов» топором в область шеи и отрубил своей жертве голову.

Расправившись с женщиной, обвиняемый, как утверждает следствие, «преследуя цель скрыть следы преступления и последующего избавления от них», расчленил тело убитой женщины и «поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы».

