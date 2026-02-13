Хранившего расчлененное тело матери в банках и тазах россиянина обвинили в ее убийстве

В Башкортостане Кумертауский межрайонный суд арестовал на два месяца 25-летнего местного жителя, чье имя не называется, по обвинению в жестоком убийстве собственной матери. Сообщение об это было опубликовано в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

По версии обвинения, арестованный поссорился с матерью на кухне собственной квартиры. После этого он сходил в ванную за топором и напал на женщину, повалив ее на пол. Затем, как говорится в сообщении, мужчина нанес «множество ударов» топором в область шеи и отрубил своей жертве голову.

Расправившись с женщиной, обвиняемый, как утверждает следствие, «преследуя цель скрыть следы преступления и последующего избавления от них», расчленил тело убитой женщины и «поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы».

В конце января МВД Дагестана сообщило о жестоком убийстве многодетной матери Мальвины Магомедовой. За несколько дней до этого женщина вышла из дома и не вернулась, а спустя шесть дней ее расчлененные и обгоревшие останки обнаружили сотрудники местного уголовного розыска.

Полиция сообщила, что подозреваемым в убийстве женщины является 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев. В свою очередь, близкие к силовикам телеграм-каналы писали, что Яралиев был гражданским супругом Магомедовой.

Как сообщалось, незадолго до убийства Магомедова и Яралиев заключили брак по мусульманским обычаям. Позже гражданские супруги поссорились из-за того, что Яралиев угнал и продал машину Магомедовой, после чего она написала на него заявление в полицию.