Криминал

Хранившего расчлененное тело матери в банках и тазах россиянина обвинили в ее убийстве

2 минуты чтения 18:17 | Обновлено: 18:18

В Башкортостане Кумертауский межрайонный суд  арестовал на два месяца 25-летнего местного жителя, чье имя не называется, по обвинению в жестоком убийстве собственной матери. Сообщение об это было опубликовано в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

По версии обвинения, арестованный поссорился с матерью на кухне собственной квартиры. После этого он сходил в ванную за топором и напал на женщину, повалив ее на пол. Затем, как говорится в сообщении, мужчина нанес «множество ударов» топором в область шеи и отрубил своей жертве голову.

Расправившись с женщиной, обвиняемый, как утверждает следствие, «преследуя цель скрыть следы преступления и последующего избавления от них», расчленил тело убитой женщины и «поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы».

В конце января МВД Дагестана сообщило о жестоком убийстве многодетной матери Мальвины Магомедовой. За несколько дней до этого женщина вышла из дома и не вернулась, а спустя шесть дней ее расчлененные и обгоревшие останки обнаружили сотрудники местного уголовного розыска.

Полиция сообщила, что подозреваемым в убийстве женщины является 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев. В свою очередь, близкие к силовикам телеграм-каналы писали, что Яралиев был гражданским супругом Магомедовой.

Как сообщалось, незадолго до убийства Магомедова и Яралиев заключили брак по мусульманским обычаям. Позже гражданские супруги поссорились из-за того, что Яралиев угнал и продал машину Магомедовой, после чего она написала на него заявление в полицию.

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
