EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Дуров высказался о принудительном переводе россиян в Max

2 минуты чтения 22:42 | Обновлено: 23:48

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, чем отличается принудительный перевод россиян в «национальный мессенджер» Max от опыта Китая и его мессенджера WeChat.

«WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов. Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги», — написал Дуров.

Он также привел в пример главные мессенджеры Кореи и Японии. KakaoTalk и LINE  соответственно также заняли более 90% рынка в своих странах без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Дуров добавил, что именно конкуренция является движущей силой инноваций, а не «назначения чиновниками». Таким образом, попытка России директивно навязать россиянам мессенджер Max, по мнению Дурова, не имеет успешных примеров в мировой практике.

Ранее Дуров отреагировал на блокировку Telegram в России. Он заявил, что ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Создатель Telegram также напомнил, что Иран запретил Telegram под надуманным предлогом. Однако граждане страны все равно продолжили пользоваться Telegram, избегая наблюдения со стороны иранской власти.

9 февраля 2026 года россияне начали жаловаться на скорость работы Telegram. У многих пользователей возникли сложности с отправкой медиафайлов и сообщений. На следующий день, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть