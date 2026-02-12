Дуров высказался о принудительном переводе россиян в Max

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, чем отличается принудительный перевод россиян в «национальный мессенджер» Max от опыта Китая и его мессенджера WeChat.

«WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов. Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги», — написал Дуров.

Он также привел в пример главные мессенджеры Кореи и Японии. KakaoTalk и LINE соответственно также заняли более 90% рынка в своих странах без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки.

Дуров добавил, что именно конкуренция является движущей силой инноваций, а не «назначения чиновниками». Таким образом, попытка России директивно навязать россиянам мессенджер Max, по мнению Дурова, не имеет успешных примеров в мировой практике.

Ранее Дуров отреагировал на блокировку Telegram в России. Он заявил, что ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Создатель Telegram также напомнил, что Иран запретил Telegram под надуманным предлогом. Однако граждане страны все равно продолжили пользоваться Telegram, избегая наблюдения со стороны иранской власти.

9 февраля 2026 года россияне начали жаловаться на скорость работы Telegram. У многих пользователей возникли сложности с отправкой медиафайлов и сообщений. На следующий день, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера.