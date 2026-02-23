Приютившую бездомного студента учительницу обвинили в насилии над ним

В американском штате Флорида 49-летнюю учительницу экономики Макензи Маклин обвинили в сексуализированном насилии над учеником, которого она пригласила жить к себе домой. По версии следствия, это продолжалось в течение нескольких месяцев, сообщает People.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года Маклин разрешила ученику своего класса переехать к ней после того, как его выгнали из дома. Однако вскоре после этого педагог начала принуждать его к половым контактам. Первый эпизод, как сообщается, произошел во время совместной видеоигры, в которую подросток играл вместе с учительницей и ее дочерью. Как утверждает ученик, в тот вечер Маклин дала ему около 12 порций джина, и он сильно опьянел. Затем она попросила дочь выйти из комнаты и впервые попыталась изнасиловать подростка.

По словам пострадавшего, насилие продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее он не прекращал общение и не обращался за помощью из страха остаться на улице. «Он чувствовал себя вынужденным соглашаться, иначе у него не осталось бы места для жизни и еды», — говорится в материалах дела.

Следствие утверждает, что в период предполагаемых преступлений Маклин продолжала преподавать в старшей школе в городе Санфорд. Подросток прожил в ее доме около девяти месяцев. Он оценил количество эпизодов насилия в пять–десять случаев за время, когда она оставалась его учительницей. На момент совершения преступлений молодому человеку было уже 18 лет, однако закон штата Флорида запрещает преподавателям вступать в отношения со студентами вне зависимости от их возраста.

Кроме того, в материалах дела упоминаются жалобы со стороны других учеников. Так, одна из девушек заявила следователям, что Маклин давала ей препарат с содержанием амфетамина, применяемый для лечения СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности). В США такие лекарства относятся к контролируемым веществам и могут выдаваться строго по назначению врача.

Маклин задержали 17 февраля. Следствие предъявило ей два обвинения в совершении преступления лицом, находящимся в положении власти, а также одно обвинение в незаконном распространении рецептурного препарата.

По данным People, одна из знакомых ученика также предоставила следствию переписку, в которой, как утверждается, Маклин признает контакт с подростком. Педагог отстранена от работы. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта.



