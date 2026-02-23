EN
Криминал

Школьника обвинили в торговле детьми и распространении порно

2 минуты чтения 20:16 23 февраля

В американском штате Пенсильвания 18-летнему старшекласснику Захарии Абрахаму Майерсу предъявили обвинения в совершении более чем 300 тяжких преступлений, сообщили NBC News и CBS News.

В материалах говорится, что ученика выпускного класса школы, находящейся недалеко от Питтсбурга в штате Пенсильвания, арестовали 20 февраля. Ему предъявили обвинения, в частности, в торговле несовершеннолетними, распространении материалов с сексуализированным насилием над детьми и вымогательстве.

По данным полиции, Майерс управлял «крупномасштабной преступной сетью». Он, как полагает следствие, использовал TikTok и Snapchat, чтобы заманивать жертв — мальчиков 14–17 лет. В общении старшеклассник представлялся, в частности, порноактрисой или привлекательной женщиной и обманом заставлял своих собеседников отправлять ему откровенные фото и видео.

Двое жертв Майерса рассказали, что он требовал заплатить ему 500 долларов, угрожая распространить полученные материалы. В одном случае сестра пострадавшего, не заплатившего выпускнику, получила его обнаженное фото в инстаграме. Еще в одном из случаев, по данным полиции, старшеклассник принудил 15-летнего подростка заснять свой половой акт с двумя мужчинами.

Полиция опросила около 30 подростков и идентифицировала как минимум 21 жертву. По меньшей мере 14 жертв отправили Майерсу свои интимные фото и видео, 13 из них полагали, что общаются с «привлекательной молодой женщиной».

Майерс — президент выпускного класса и спортсмен. Его арестовали после обыска в доме, где он живет. В телефоне старшеклассника нашли доказательства его связи с аккаунтами, с которыми общались пострадавшие. Его арестовали без возможности выхода под залог.

Школьный округ Peters Township заявил, что, по данным полиции, школам и ученикам сейчас ничего не угрожает. Там также отметили, что сотрудничают со следствием. В полиции призвали родителей быть внимательнее к онлайн-активности своих детей.

