СМИ: телефонные мошенники начали мстить россиянам

Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попадаются на их уловки, рассказали «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA).

По их словам, чаще всего встречаются два приема. Первый — СМС-бомбинг, при котором пользователю начинают массово приходить сообщения, и звонки от разных сервисов. Для этого мошенники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых компаний.

СМС-бомбинг не несет угрозы россиянам, но при этом наносит серьезный репутационный ущерб компаниям. Эксперты рассказали, что в большинстве случаев жертвы испытывают негатив не к мошенникам, а к брендам, от которых поступают сообщения и звонки.

Второй способ представляет гораздо большую опасность для россиян. В рамках него мошенники организуют мелкие переводы по системе быстрых платежей с комментариями «за наркотики» или «за продажу карты». Из-за них банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам жертвы и начать проверку поступлений.

Эксперты отметили, что в последнее время россияне стали быстрее распознавать стандартные схемы мошенничества со звонками, когда злоумышленники представляются курьерами, мастерами домофонов, сотрудниками поликлиник или инвестиционных проектов.

Об этом же написала «База» со ссылкой на собеседника из силовых структур. По его словам, в России наблюдается спад числа пострадавших от телефонных мошенников — в 2025 году оно снизилось на 15–20%.

Источник телеграм-канала пояснил, что результат принесли усилия в рамках кибербезопасности и разъяснительной работы с населением, а также другие два фактора: «Почти всех, кого могли развести, уже развели. А у остальных россиян, которые могут быть легко подвержены психологическому воздействию, попросту нет денег. Обманывать их не на что».

При этом телеграм-канал призвал россиян сохранять бдительность, так как мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также с использованием дипфейков и подставных аккаунтов.