EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: телефонные мошенники начали мстить россиянам

2 минуты чтения 16:26 | Обновлено: 16:31

Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попадаются на их уловки, рассказали «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA).

По их словам, чаще всего встречаются два приема. Первый — СМС-бомбинг, при котором пользователю начинают массово приходить сообщения, и звонки от разных сервисов. Для этого мошенники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых компаний.

СМС-бомбинг не несет угрозы россиянам, но при этом наносит серьезный репутационный ущерб компаниям. Эксперты рассказали, что в большинстве случаев жертвы испытывают негатив не к мошенникам, а к брендам, от которых поступают сообщения и звонки.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

Второй способ представляет гораздо большую опасность для россиян. В рамках него мошенники организуют мелкие переводы по системе быстрых платежей с комментариями «за наркотики» или «за продажу карты». Из-за них банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам жертвы и начать проверку поступлений.

Эксперты отметили, что в последнее время россияне стали быстрее распознавать стандартные схемы мошенничества со звонками, когда злоумышленники представляются курьерами, мастерами домофонов, сотрудниками поликлиник или инвестиционных проектов.

Об этом же написала «База» со ссылкой на собеседника из силовых структур. По его словам, в России наблюдается спад числа пострадавших от телефонных мошенников — в 2025 году оно снизилось на 15–20%.

Источник телеграм-канала пояснил, что результат принесли усилия в рамках кибербезопасности и разъяснительной работы с населением, а также другие два фактора: «Почти всех, кого могли развести, уже развели. А у остальных россиян, которые могут быть легко подвержены психологическому воздействию, попросту нет денег. Обманывать их не на что».

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

При этом телеграм-канал призвал россиян сохранять бдительность, так как мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также с использованием дипфейков и подставных аккаунтов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине