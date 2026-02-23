Девочка погибла во время катания на «ватрушке»

Житель Подмосковья катал своих детей на тюбинге по заснеженным дорогам. Однако на одном из поворотов восьмилетняя девочка, сидящая на «ватрушке», попала под колеса автомобиля, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Трагедия произошла в деревне Румянцево, недалеко от города Мытищи. Мужчина привязал «ватрушку» к бамперу автомобиля и возил ее за собой. По данным следствия, отец не предусмотрел траекторию движения тюбинга, из-за чего ребенок оказался под колесами машины.

Девочку экстренно госпитализировали, но врачи не смогли ее реанимировать. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

«Родители должны помнить, что необходимо исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию при катании на тюбингах или другом инвентаре, предназначенном для спуска», — говорится в сообщении ведомства.

Отца девочки, как сообщает СК, задержали. Его обвиняют в причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

После инцидента с гибелью восьмилетней девочки в Госдуме предложили запретить в России продажу тюбингов. О ситуации высказался член партии «Единая Россия», депутат Виталий Милонов.

«Несчастных случаев с «ватрушками» так много, что даже сложно это квалифицировать как причинение вреда здоровью по неосторожности. Ведь «ватрушка» равно травмы, «ватрушка» — смертельная опасность, особенно, привязанная к машине. Каким надо быть идиотом, чтобы это сделать? Конечно, представляю, что сейчас он себя корит и проклинает за этот момент», — заявил парламентарий.

Ранее в селе Сылва, расположенной в Свердловской области, во время катания на тюбинге погибли двое мальчиков. По данным регионального Следственного комитета, дети катались без присмотра взрослых, поэтому не смогли защититься от снежной лавины, сошедшей со склона горы.