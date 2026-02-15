EN
Общество

Мальчики погибли во время катания на тюбинге

16:34

В селе Сылва двое мальчиков восьми и девяти лет погибли во время катания на тюбинге. По информации Следственного комитета по Свердловской области, детей накрыла лавина на склоне горы Сокольная.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга, дети катались на тюбинге без присмотра взрослых. В пресс-службе Следственного комитета добавили, что поиски детей начались после того, как они не вернулись домой.

«Бабушка одного из детей через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу», — сказали в пресс-службе.

По словам главы пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место прибыла бригада скорой помощи, однако спасти жизнь детей не удалось. 

«Отцом одного из погибших является машинист РЖД, а второго ребенка его мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке»,— сообщил Горелых.

Тела детей были направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. В Следственном комитете по Свердловской области также заявили, что будут выяснять, кто отвечает за безопасность на этом участке.

«Выясняется, велся ли мониторинг опасной зоны и почему дети оказались на этом участке одни, без присмотра взрослых. Устанавливается, принимались ли меры для предотвращения трагедии местными властями», — пояснил Шульга.

Ранее в Санкт-Петербурге группа подростков ради лайков в соцсетях привязала тюбинг к задней части движущейся электрички. Так, во время опасного эксперимента подростки закрепили трос на станции, однако всего через несколько секунд после начала движения конструкция не выдержала нагрузки и порвалась. Пострадавших нет, однако факт случшившегося вызвал серьезное беспокойство у силовиков и транспортных служб.

