Выпустившую книгу о горе после смерти мужа писательницу обвинили в его убийстве

В штате Юта 23 февраля начнется судебный процесс над 35-летней Кури Ричинс — матерью троих детей и автором детской книги, которую она выпустила после внезапной смерти мужа — Эрика Ричинса. Женщину обвиняют в его убийстве и ряде финансовых преступлений. Свою вину она не признает, пишет Associated Press (AP).

Спустя год после смерти супруга Кури опубликовала детскую книгу «Are You With Me?» («Ты со мной?»), которая, по ее словам, помогла ее детям справиться с утратой отца. Женщина рекламировала книгу на местном телевидении и получила поддержку за попытку помочь своим сыновьям справиться с потерей.

Однако через несколько недель после выхода книги Кури задержали и обвинили в убийстве мужа. Это дело потрясло небольшой горный городок, расположенный недалеко от Парк-Сити, в котором жила семья писательницы.

По версии следствия, в марте 2022 года Кури в собственном доме подмешала своему супругу в коктейль фентанил — мощнейший опиат, в сотни раз превосходящий морфин по силе действия. По данным агентства, судмедэкспертиза установила, что в организме погибшего содержалось количество вещества, в пять раз превышающее смертельную дозу.

Следствие установило, что незадолго до того, как Эрик Ричинс погиб от передозировки фентанилом, Кури приобрела несколько таблеток этого препарата у собственной домработницы. При этом она якобы просила достать таблетки с дозировкой побольше.

Мотивом для убийства мужа следователи сочли тяжелое финансовое состояние Кури. Как утверждает обвинение, писательница рассчитывала получить страховку после смерти супруга. Кроме того, как выяснило следствие, Кури состояла в отношениях с другим мужчиной, с которым планировала совместное будущее.

Среди многочисленных обвинений, предъявленных писательнице, есть и покушение на убийство. Как следует из материалов обвинения, Кури пыталась отравить мужа дважды, но первая попытка оказалась неудачной.

За месяц до гибели Эрик рассказал друзьям, что его тело покрылось сыпью, а сам он потерял сознание после того, как откусил кусочек сэндвича, который оставила для него жена. Тем не менее мужчина выжил, вероятно, благодаря тому, что вколол себе эпинефрин (средство, которое аллергики используют для борьбы с анафилактическим шоком, являющееся аналогом адреналина — прим. «Холода»), принадлежащий его сыну.

Придя в себя, Эрик позвонил другу и сказал: «Думаю, моя жена пыталась меня отравить», говорится в письменных показаниях друга погибшего.

В свою очередь, Кури после неудачного покушения на мужа отправила своему любовнику сообщение, в котором говорилось: «Если бы он только мог уйти… жизнь была бы такой идеальной».