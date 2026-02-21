EN
Криминал

СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали

2 минуты чтения 12:03 | Обновлено: 12:45

На Бали неизвестные похитили Ермака Петровского и Игоря Комаровского, которых сообщившее об этом украинское издание «Ракурс» называет сыновьями известных в Украине криминальных авторитетов.

По данным издания, похитителями могут быть выходцы из Чечни. В публикации говорится, что Петровскому удалось сбежать, а Комаровский по-прежнему находится в руках злоумышленников. Как сообщается, они нанесли своей жертве телесные повреждения и потребовали за ее освобождение десять миллионов долларов.

«Ракурс» пишет, что Петровский и Комаровский могут быть причастны к работе мошеннических колл-центров, вымогающих деньги у россиян. 

Издание также напоминает, что сын украинского криминального авторитета Александра Комаровского Игорь уже попадал в криминальные сводки. Так, по данным «Ракурса», в ноябре 2025 года в Днепре он напал на охранников советника главы Днепропетровской ОВА Василия Ободенко. В результате один из них получил восемь огнестрельных ранений.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

В декабре 2025 года Печерский районный суд Киева отправил под стражу по обвинению в убийстве приемного сына посла Украины в Болгарии Олеси Илащук Богдана Рынжука.

По версии обвинения, Рынжук и бывший высокопоставленный сотрудник таможни Одесской области Александр Агоев встретились с сыном вице-мэра Харькова Данилой Кузьминым в одной из гостиниц Вены. 

Как утверждает следствие, там они сначала напали на него и заставили перевести им криптовалюту на сумму около 50 тысяч евро, а затем вывезли Кузьмина в другой район австрийской столицы и убили. Сгоревший автомобиль с его останками обнаружили в ночь на 26 ноября.

Горящие новости
