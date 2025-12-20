Пасынка высокопоставленного украинского дипломата арестовали по подозрению в убийстве

Приемного сына посла Украины в Болгарии Олеси Илащук Богдана Рынжука арестовали по подозрению в убийстве. Сообщения об этом подтвердила сама Илащук, пишет украинское издание «Страна».

В то же время дипломат подчеркнула, что «оценка ситуации, связанной с задержанием должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях». Илащук призвала не «прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации», а также не связывать задержание ее сына со своей дипломатической службой.

19 декабря Печерский районный суд Киева отправил под стражу Богдана Рынжука и бывшего высокопоставленного сотрудника таможни Одесской области Александра Агоева. По версии следствия, в конце ноября они встретились с сыном вице-мэра Харькова Данилой Кузьминым в одной из гостиниц Вены. Там они сначала напали на него и заставили перевести им криптовалюту на сумму около 50 тысяч евро, а затем вывезли Кузьмина в другой район австрийской столицы и убили. Сгоревший автомобиль с его останками обнаружили в ночь на 26 ноября.

Оба подозреваемых категорически отрицают свою вину. По словам их адвокатов, в материалах следствия отсутствуют прямые доказательства причастности Рынжука и Агоева к убийству Кузьмина.

В начале ноября стало известно о жестоком убийстве в ОАЭ известного российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны. По одной из версий, обманутые им инвесторы заманили его на встречу, заставили перевести им криптовалюту, а затем убили и расчленили вместе с женой.