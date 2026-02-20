Основатель ASOS погиб «при загадочных обстоятельствах» в Таиланде

В Таиланде при загадочных обстоятельствах погиб сооснователь британского онлайн-ретейлера ASOS Квентин Гриффитс. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на экстренные службы.
По данным издания, 58-летний бизнесмен упал с балкона своих апартаментов на 17-м этаже жилого комплекса в Паттайе. Его тело обнаружили на земле под зданием. Полиция заявила, что в квартире не было следов борьбы или беспорядка. При этом правоохранительные органы не исключают версию о возможном насильственном характере смерти до завершения судебно-медицинских экспертиз.
Точная причина смерти будет установлена после полной патологоанатомической экспертизы. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев. Источник, близкий к семье Гриффитса, заявил газете The Sun, что произошедшее — «настоящая загадка», а обстоятельства смерти остаются неясными.
Смерть бизнесмена произошла на фоне конфликта с его бывшей супругой — гражданкой Таиланда. По информации Daily Mail, она обвиняла Гриффитса в хищении 500 тысяч фунтов стерлингов из компании, которой они управляли совместно. В прошлом году женщина заявила, что он якобы подделал документы для продажи земельного участка и долей в бизнесе без ее ведома.
В 2025 году предпринимателя задержали и допросили в связи с этими обвинениями. Гриффитс отрицал причастность к каким-либо нарушениям и был освобожден после допроса. Сообщается, что расследование на момент его гибели продолжалось.
Гриффитс участвовал в запуске ASOS в 2000 году. Проект изначально строился вокруг концепции as seen on screen — продажи одежды и аксессуаров в стиле образов знаменитостей из кино и телевидения. Со временем компания превратилась в крупного международного онлайн-ритейлера. Сегодня ASOS торгуется на Лондонской фондовой бирже и работает на глобальном рынке электронной коммерции.
В декабре 2024 года погиб большой резонанс получила новость о гибели основателя бренда одежды Mango, испанского миллиардера Исака Андика. Он сорвался с обрыва во время прогулки недалеко от Барселоны. Дело сначала квалифицировали как несчастный случай, но позже заподозрили в убийстве бизнесмена его сына.