EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Основатель ASOS погиб «при загадочных обстоятельствах» в Таиланде

2 минуты чтения 15:14

В Таиланде при загадочных обстоятельствах погиб сооснователь британского онлайн-ретейлера ASOS Квентин Гриффитс. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на экстренные службы.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

По данным издания, 58-летний бизнесмен упал с балкона своих апартаментов на 17-м этаже жилого комплекса в Паттайе. Его тело обнаружили на земле под зданием. Полиция заявила, что в квартире не было следов борьбы или беспорядка. При этом правоохранительные органы не исключают версию о возможном насильственном характере смерти до завершения судебно-медицинских экспертиз.

Точная причина смерти будет установлена после полной патологоанатомической экспертизы. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев. Источник, близкий к семье Гриффитса, заявил газете The Sun, что произошедшее — «настоящая загадка», а обстоятельства смерти остаются неясными.

Смерть бизнесмена произошла на фоне конфликта с его бывшей супругой — гражданкой Таиланда. По информации Daily Mail, она обвиняла Гриффитса в хищении 500 тысяч фунтов стерлингов из компании, которой они управляли совместно. В прошлом году женщина заявила, что он якобы подделал документы для продажи земельного участка и долей в бизнесе без ее ведома.

В 2025 году предпринимателя задержали и допросили в связи с этими обвинениями. Гриффитс отрицал причастность к каким-либо нарушениям и был освобожден после допроса. Сообщается, что расследование на момент его гибели продолжалось.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Гриффитс участвовал в запуске ASOS в 2000 году. Проект изначально строился вокруг концепции as seen on screen — продажи одежды и аксессуаров в стиле образов знаменитостей из кино и телевидения. Со временем компания превратилась в крупного международного онлайн-ритейлера. Сегодня ASOS торгуется на Лондонской фондовой бирже и работает на глобальном рынке электронной коммерции.

В декабре 2024 года погиб большой резонанс получила новость о гибели основателя бренда одежды Mango, испанского миллиардера Исака Андика. Он сорвался с обрыва во время прогулки недалеко от Барселоны. Дело сначала квалифицировали как несчастный случай, но позже заподозрили в убийстве бизнесмена его сына.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине