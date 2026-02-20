Основатель ASOS погиб «при загадочных обстоятельствах» в Таиланде

В Таиланде при загадочных обстоятельствах погиб сооснователь британского онлайн-ретейлера ASOS Квентин Гриффитс. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на экстренные службы.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

По данным издания, 58-летний бизнесмен упал с балкона своих апартаментов на 17-м этаже жилого комплекса в Паттайе. Его тело обнаружили на земле под зданием. Полиция заявила, что в квартире не было следов борьбы или беспорядка. При этом правоохранительные органы не исключают версию о возможном насильственном характере смерти до завершения судебно-медицинских экспертиз.

Точная причина смерти будет установлена после полной патологоанатомической экспертизы. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев. Источник, близкий к семье Гриффитса, заявил газете The Sun, что произошедшее — «настоящая загадка», а обстоятельства смерти остаются неясными.

Смерть бизнесмена произошла на фоне конфликта с его бывшей супругой — гражданкой Таиланда. По информации Daily Mail, она обвиняла Гриффитса в хищении 500 тысяч фунтов стерлингов из компании, которой они управляли совместно. В прошлом году женщина заявила, что он якобы подделал документы для продажи земельного участка и долей в бизнесе без ее ведома.

В 2025 году предпринимателя задержали и допросили в связи с этими обвинениями. Гриффитс отрицал причастность к каким-либо нарушениям и был освобожден после допроса. Сообщается, что расследование на момент его гибели продолжалось.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания? Мир 12 минут чтения

Гриффитс участвовал в запуске ASOS в 2000 году. Проект изначально строился вокруг концепции as seen on screen — продажи одежды и аксессуаров в стиле образов знаменитостей из кино и телевидения. Со временем компания превратилась в крупного международного онлайн-ритейлера. Сегодня ASOS торгуется на Лондонской фондовой бирже и работает на глобальном рынке электронной коммерции.

В декабре 2024 года погиб большой резонанс получила новость о гибели основателя бренда одежды Mango, испанского миллиардера Исака Андика. Он сорвался с обрыва во время прогулки недалеко от Барселоны. Дело сначала квалифицировали как несчастный случай, но позже заподозрили в убийстве бизнесмена его сына.