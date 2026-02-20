Женщина напала на подростков из-за места в переполненном трамвае в Москве

В Москве женщина напала на девушек-подростков, которые не уступили ей место, рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, инцидент произошел сегодня, 20 февраля, около 14:00 в трамвае №6. В это время 16-летние студентки возвращались с занятий в Химико-технологическом университете имени Менделеева.

На остановке около метро «Сходненская» в трамвай вошла женщина с дочерью подросткового возраста. Она потребовала, чтобы студентки перешли в конец вагона, однако сделать это было нельзя, так как в трамвае было слишком много людей, рассказали «Осторожно, новости» очевидцы.

Тогда женщина напала на девушек: она хватала девушек за волосы, а также пинала ногами. Нападавшая обвинила студенток в том, что те ее якобы толкнули. Одна из пострадавших рассказала журналистам, что нападавшей «было мало места в толпе, она орала, как дура», чтобы люди подвинулись, но сделать этого не удавалось.

«Дочь пыталась ее хоть как-то успокоить. Сперва девочку одну схватила за то, что она ей замечание сделала. Она [нападавшая] мои ноги чуть не сломала. Вырвала кучку волос у меня, там теперь лысина», — сказала «Осторожно, новости» одна из пострадавших.

Студентка добавила, что рассказала о произошедшем своим родителям, и теперь семья планирует обратиться в полицию.

Ранее, 15 февраля, мужчина с ножом «из-за малозначительного повода» напал на двух женщин в одном из храмов Челябинска. Пострадавших в возрасте 53 и 74 лет госпитализировали. В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.