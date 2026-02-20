EN
Криминал

Женщина напала на подростков из-за места в переполненном трамвае в Москве

2 минуты чтения 19:53 | Обновлено: 19:58

В Москве женщина напала на девушек-подростков, которые не уступили ей место, рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, инцидент произошел сегодня, 20 февраля, около 14:00 в трамвае №6. В это время 16-летние студентки возвращались с занятий в Химико-технологическом университете имени Менделеева.

На остановке около метро «Сходненская» в трамвай вошла женщина с дочерью подросткового возраста. Она потребовала, чтобы студентки перешли в конец вагона, однако сделать это было нельзя, так как в трамвае было слишком много людей, рассказали «Осторожно, новости» очевидцы.

Тогда женщина напала на девушек: она хватала девушек за волосы, а также пинала ногами. Нападавшая обвинила студенток в том, что те ее якобы толкнули. Одна из пострадавших рассказала журналистам, что нападавшей «было мало места в толпе, она орала, как дура», чтобы люди подвинулись, но сделать этого не удавалось.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

«Дочь пыталась ее хоть как-то успокоить. Сперва девочку одну схватила за то, что она ей замечание сделала. Она [нападавшая] мои ноги чуть не сломала. Вырвала кучку волос у меня, там теперь лысина», — сказала «Осторожно, новости» одна из пострадавших.

Студентка добавила, что рассказала о произошедшем своим родителям, и теперь семья планирует обратиться в полицию.

Ранее, 15 февраля, мужчина с ножом «из-за малозначительного повода» напал на двух женщин в одном из храмов Челябинска. Пострадавших в возрасте 53 и 74 лет госпитализировали. В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.

