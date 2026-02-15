EN
Криминал

Мужчина с ножом напал на женщин в храме Челябинска

2 минуты чтения 12:33

В одном из храмов Челябинска мужчина с ножом напал на двух женщин и ранил их. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел сегодня, 15 февраля. «25-летний мужчина, находясь в храме, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении ведомства.

По информации телеграм-каналов «112» и Baza, речь идет о церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на улице Воровского. Отмечается, что нападение произошло во время утренней службы. Baza пишет, что пострадали сестра-послушница и прихожанка. Согласно предварительным данным, нападавший состоит на учете у психиатра, сообщает «112».

«Пострадавших забрали на скорой, приезжала полиция для снятия отпечатков. Кто стоял ближе к алтарю, слышали только шум сзади и даже не поняли, что случилось. Потом уже приехала полиция, попросила остановить службу, чтобы снимать отпечатки, и всех попросили разойтись», — рассказала изданию «Челябинск онлайн» неназванная свидетельница происшествия.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

В феврале 2025 года в городе Климовск 35-летний мужчина напал на двух служительниц храма, ударив их пластиковой трубой. По данным прокуратуры Московской области, нападавший также повредил иконы и украл деньги из ящика для пожертвований. После этого он сбежал.

Позже мужчину поймали и арестовали. Ему предъявили обвинения по статьям «хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия» (ч. 2 ст. 213 УК) и «разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия» (ч. 2 ст.162 УК). Как сообщала прокуратура, ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством.

