Осужденная за хищение российская чиновница 13 лет притворялась мертвой

Бывшая первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть, чтобы избежать заключения. Обман вскрылся только через 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В 2012 году суд признал Ступину виновной в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и легализации денег, полученных преступным путем. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. По версии следствия, в 2007–2009 годах чиновница вместе с двумя предпринимательницами оформила договоры с региональным министерством ЖКХ о компенсации якобы понесенных ими расходов на льготников. На основании этих документов из бюджета перечислялись деньги на счета предпринимательниц, после чего средства обналичивались. Следствие оценило ущерб в 117 миллионов рублей.

После приговора Ступина уехала из Астраханской области и какое-то время скрывалась в Республике Татарстан. Находясь в розыске, она следила в интернете за сообщениями о пропавших женщинах. Когда в Новосибирской области нашли тело женщины, похожей на нее внешне, Ступина, по версии СК, отправила туда мужа. Он опознал погибшую «как свою жену». После этого правоохранительные органы сочли Ступину умершей и прекратили активные поиски. После инсценировки собственной смерти Ступина вернулась в Астраханскую область.

О том, что Марианна Ступина жива, силовики узнали только через 13 лет, когда расследовали дело об убийстве двух жителей региона, совершенного в 2010 году. Один из погибших, как выяснилось, имел отношение к обналичиванию средств, похищенных в министерстве ЖКХ.

В СК отметили, что к убийству 2010 года Ступина не причастна — ее допрашивали как знакомую одного из потерпевших. В настоящее время она направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Следственные органы также решают вопрос о правовой оценке действий, связанных с инсценировкой смерти.